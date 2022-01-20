حظك اليوم برج العقرب العقرب 20-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج العقرب العديد من الصفات أبرزها التركيز العالي والطموح والعطاء والولاء للمقربين كما أنه دائم البحث عن الحقيقة وواثق بشدة من نفسه ولديهم ذكاء حاد وذاكرة قوية جدا، ومن عيوبه الغيرة وحب التملك والغموض والكتمان، بالإضافة إلى حب السيطرة والانتقام.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك عبير فؤاد خبيرة الأبراج وفق تصريحاتها للوطن أن وجود القمر سيكون اليوم في وضع معاكس وعليك أن تمضي على مهل وأن تتجنب االمخاطر.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

اضبط انفعالاتك وغضبك اليوم انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب أبرزهم مجدي يعقوب منى زكي وأحمد حلمي، وشاروخان، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وبيل جيتس، وبيلي صانداي، وسالي فيلد، الأمريكي روبرت كنيدي.