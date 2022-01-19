«تاج الدين» لـ«الوطن»: الطلاب أكثر عرض للإصابة بكورونا.. ولا تهاون مع أوميكرون

علق الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل الكثافة، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كبيرا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس. وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن الطلاب أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

تاج الدين: الإجراءات الاحترازية السلاح الفعال للوقاية

وشدد «تاج الدين» على ضرورة الالتزم بالاجراءات الاحترازية اللازمة لأنها السلاح الفعال للوقاية من كورونا، إضافة إلى ضرورة الحصول على لقاح كورونا رغم أنه ليس إجباريا لكنه مهم لتعزيز الجهاز المناعي للجسم والحد من انتشار العدوى.

وأشار مستشار الرئيس إلى أهمية الجرعة التنشيطية في تعزيز المناعة ومقاومة المتحورات التي تحدث للفيروس من وقت لآخر، مشيرا إلى أن متحور أوميكرون أكثر انتشارا من متحور دلتا ويجب اتخاذ الحذر اللازم وعدم التهاون في التعامل مع الفيروس.