«الصحة»: أدوية كورونا الجديدة ستكون بمستشفيات العزل الصحي فقط

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد ارتفاعا في الإصابات، ولكن الزيادات هي لحالات بسيطة ومتوسطة ومعظهم يخضعون للعزل المنزلي ويتم متابعتهم بشكل يومي وتقديم كل الإرشادات لهم من حيث الطعام المقدم والأدوية وآلية التعامل مع باقي أفراد المنزل.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رغم انتشار متحور أوميكرون في مصر إلا أن الحاجة لدخول المستشفيات، خاصة اللجوء إلى الرعايات ضعيف جدا وهناك وفرة في أسرة الرعاية.

أوميكرون يصيب الجزء العلوي للفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن متحور أوميكرون يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي وليس الرئة، وده شيء جيدا جدا، لافتا إلى أهمية التعامل مع نزلات البرد على أنها اشتباه فيروس كورونا لحين التأكد والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ابتداء من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والبعد عن الزحام والتكدس، لافتا إلى أنه قريبا سيتم إضافة مجموعة من الأدوية الخاصة بعلاج كورونا.

تحديث بروتوكول علاج كورونا قريبا.. والعلاج الجديد داخل العزل فقط

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن الأدوية التي سيتم إضافتها سيتم الحصول عليها من خلال مستشفيات العزل فقط، وعن تحديث بروتوكول علاج كورونا، أكد أن التحديث يكون بسبب إضافة مجموعة من الأدوية التى تطرح على الساحة العالمية وليس في مصر فقط، مشيرا إلى لجنة البحث العلمي المكونة من فريق طبي كبير تعمل بشكل دائم على الاطلاع على كل مستجدات فيروس كورونا والتطوير بشكل دائم للتعامل مع الفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، ودعت المواطنين بأهمية الحصول على لقاحات كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.