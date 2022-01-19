رابط حجز تذكرة دخول معرض الكتاب 2022 «صور»

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل، عن رابط حجز تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والخمسين، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

رابط حجز تذاكر معرض الكتاب

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في تصريحات له، رابط حجز تذاكر المعرض، مشيرا إلى أن خطوات حجز تذاكر زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 53 كالتالى:

1- الدخول الي الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال الرابط

2- الضغط على زر «احصل على التذاكر الآن»

3- إدخال عدد التذاكر المطلوب حجزها

4- ملء البيانات المطلوبة للحصول على التذكرة، اسمك ورقم الهاتف المحمول.

5- اختار وسيلة السداد مناسبة لك «بطاقات بنكية/ كروت ميزة».

يذكر أنه في إمكانك دفع نقدي، عن طريق «مصاري، أمان، بي، ممكن أو باي»، وعند السداد بالبطاقات البنكية أو كارت ميزة، يجرِ اتباع الخطوات الآتية:

- إدخال رقم الكارت المكون من 16 خانة.

- إدخال تاريخ انتهاء الكارت شهر/ سنة.

- إدخال رمز الأمان الـ3 أرقام المدونين في ظهر الكارت.

بعد التأكيد، يتم تحويلك لصفحة تأكيد الحجز، مرفق بها التذكرة، ويصلك رسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم إدخاله عند التسجيل برابط التذكرة.

6- عند اختيار السداد بـ«مصاري/ أمان/ بي/ ممكن/ أو باي»، تظهر لك صفحة بها رقم المدفوعة، احفظه ثم الضغط على الرجوع لمقدم الخدمة رقم المدفوعة في رسالة نصية من khales عليك الذهاب لأي نقاط هذه الشبكات، واطلب سداد خدمة معرض الكتاب، ادخل رقم المدفوعة، عند إتمام السداد تصلك رسالة نصية برابط تذكرتك لمعرض الكتاب على رقم الهاتف الذي قمت سجلته.