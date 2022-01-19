مدارس القاهرة والجيزة: 16 طالبا حد أقصى لكل لجنة امتحانية

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على جميع المدارس بضرورة تنفيذ جميع التعليمات والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

في البداية، أكد الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، أنه تم تقليل أعداد الطلاب في اللجان الامتحانية لـ14 طالبا في اللجنة للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه تم توزيع أجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب في جميع المدارس قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

تعقيم جميع اللجان الامتحانية بصفة مستمرة

وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم تعقيم جميع اللجان الامتحانية بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحانية، وتوزيع كمامات طبية على الطلاب الذين لم يملكوا كمامة، فضلاً عن تخصيص طبيب زائر لكل مدرسة للإطمئنان على صحة الطلاب والمعلمين على مدار اليوم الدراسي.

وأوضح الدكتور أشرف محمد، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب حتى الآن، مؤكدا أنه غير مسموح لأي معلم غير حاصل على لقاح كورونا بدخول المدرسة تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان.

تنفيذ برامج توعوية للطلاب بكيفية مواجهة فيروس كورونا

من جانبه، أكد ياسر أنس، مدير عام التجريبيات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بعدد 14 طالبا في كل لجنة للحفاظ على سلامتهم، وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن أن يزيد عدد الطلاب في اللجان الامتحانية بعض الشيء مثل إدارات المرج والسلام وعين شمس التعليمية، لكن تم التنبيه على جميع الإدارات بضرورة مراعاة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أنه شدد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ برامج توعوية للطلاب بكيفية مواجهة فيروس كورونا وطرق الوقاية السلمية، موضحاً أن جميع المدارس حريصة على تنفيذ كافة التعليمات بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان.

وفي سياق متصل، قال محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنه تم توجيه جميع المدارس بضرورة تخصيص ديسك لكل طالب في امتحانات الصف الرابع الابتدائي وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية يتراوح عدد الطلاب في اللجنة الامتحانية من 14:16 طالب.

وأضاف «يحيى» عدد اللجان الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية 53 لجنة وكل لجنة لها رئيس لجنة ومراقب أول وموجه مقيم لمتابعة أعمال اللجنة، موضحاً أنه هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كالتعقيم بصفة مستمرة وإلزام الطلاب إرتداء الكمامة الطبية.

وأكد محمد يحيى أنه تم تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية للطلاب إلكترونيا وفي المدارس لتوعيتهم بكيفية مواجهة فيروس كورونا وطرق الوقاية السلمية، فضلاً عن التنبيه على أولياء الأمور بضرورة إلزام أبنائهم بتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا.