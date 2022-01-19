تفاصيل تجهيز أجنحة الناشرين قبل افتتاح معرض الكتاب 2022

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق دورته الـ53 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 يناير الجاري، ويستعد الناشرون المشاركون في المعرض لنقل طرود الكتب إلى مقر المعرض قبل الافتتاح الفعلي، لتتمكن دور النشر من تجهيز الأجنحة المخصصة لها.

تفاصيل تجهيز أجنحة معرض الكتاب

وأوضح اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، في بيان، أنَّه في ضوء التنسيق المباشر مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، لتنظيم تجهيز أجنحة الناشرين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب فقد تقرر التالي:

- دخول الكراتين للصالات أرقام (3، 4، 5) من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة 21 يناير 2022 وتجهيز الأجنحة للسادة الناشرين لنفس الصالات يومي السبت والأحد الموافق 22، 23 يناير 2022.

- دخول الكراتين للصالتين أرقام (1، 2) من الساعة التاسعة صباح السبت الموافق 22 يناير 2022، وتجهيز الأجنحة للناشرين بتلك الصالات يومي 23، 24 يناير 2022.

- العمل مستمر لمدة 24 ساعة للسادة الناشرين لتجهيز الأجنحة.

تنظيم دخول السيارات إلى معرض الكتاب

- سيكون دخول السيارات في المهبط لصف السيارات، وإعطاء أرقام للدخول تسلم لشركة الشحن المسئولة عن دخول الكراتين للأجنحة، ولا تسلم هذه الكروت عند الدخول من أبواب المعرض.

- ضرورة كتابة رقم الجناح والصالة، واسم دار النشر على الكراتين ونسخة ورقية للسائق.

- ضرورة أن تكون الكراتين على طبالي، لسرعة الإدخال، وفي حال عدم وجود طبالي، ضرورة إحضار عمال لتنزيل الكراتين من السيارات على طبالي.

- دخول السيارات في المهبط، دون تحصيل أي رسوم مالية.

- دخول سيارات الناشرين أيام التجهيز من باب 1 ودون رسوم دخول أيضا.

- دخول السيارات من المهبط بأسبقية الحضور.

يشار إلى أن معرض الكتاب، يشارك فيه دورته المقبلة 1063 در نشر مصرية وعربية وأجنبية من 51 دولة، وتستمر فعاليات المعرض، حتى 7 فبرير المقبل.