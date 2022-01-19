عاجل.. وزير التعليم يحسم مصير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وكل ما ينشر في هذا الصدد لا أساس له.

التفاصيل النهائية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وفي سياق متصل، أعلن وزير التربية والتعليم، التفاصيل النهائية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحاً أن الامتحانات ستعقد ورقياً بالكامل وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، فضلاً عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

التحايل على الامتحانات

وأكد «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من يتحايل على هذه الامتحانات فهو الخاسر الوحيد، موضحاً أن الهدف الأساسي منها هو التدريب على تطبيق مخرجات التعلم، لافتاً إلى أنه تم تكليف الموجهين بوضعها وفق المواصاف التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

70% من الدرجات على الأسئلة الموضوعية و30% للمقالية

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه تم تخصيص 70% من الدرجات على الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، و30% من الدرجات على الأسئلة المقالية التي تعقد في جميع المواد الدراسية سواء اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والكيمياء والأحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والتاريخ والجغرافيا.

اصطحاب التابلت في لجان الامتحانات

ونوه إلى أنه يمكن للطالب دخول اللجنة الامتحانية بجهاز التابلت والاطلاع على الكتب الرقمية التي تم توفيرها عليه، موضحاً أن الوزارة كثفت من جهودها للتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكداً أنه سيتم تصحيح الامتحانات في المدارس من قبل المعلمين.