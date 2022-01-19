«هوية مصر.. وسؤال المستقبل» عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، الذي تنظمه وزارة الثقافة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 26 يناير الجاري بالتجمع الخامس، ويستمر إلى 7 فبراير المقبل.

«هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة الحالية، واختارت الوزارة الكاتبين يحيى حقي وعبدالتواب يوسف، شخصيتي معرض الكتاب 2022.

«هوية مصر» عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات للصحفيين، إن أهم ما يميز هذه الدورة هو العمل على أن يكون النشاط الثقافي بمعرض الكتاب بفعالياته، مرآة كاشفة لعنوان المعرض «هوية مصر»، بحيث يأتي النشاط جامعا لجوانب الهوية المصرية كافة، ليس فقط في حضور هذه الهوية وترسيخها فكريا وفنيا وأدبيا، وإنما على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل والرياضية والشعبية أيضا.

وفي إطار شعار «هوية مصر» عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب، ستشهد هذه الدورة إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة العامة للكتاب، والذي يبدأ بموسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الدكتور الراحل سليم حسن، التي تتيح وزارة الثقافة تحميلها خلال فترة المعرض، عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

ويعود معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، تحت عنوان «الهوية المصرية»، إلى موعده الأصلي في يناير، ويشارك في الدورة الـمقبلة 1063 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 50 دولة، تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 8 آلاف متر مربع، تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، وأعلنت وزارة الثقافة زيادة قيمة جوائز معرض الكتاب إلى 40 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه في كل مجال ثقافي.