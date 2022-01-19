حادث مروع للفنان أحمد مهني وشقيقته تكشف التفاصيل: سيارته انفجرت

كشفت الإعلامية شروق عادل، مقدمة برنامج «مدرستنا»، عن تفاصيل تعرض شقيقها الفنان الشاب أحمد مهني، لحادث وصفته بـ«المروع»، إثر انفجار سيارته على المحور، نتيجة اصطدامها بأخرى، ما أدى إلى انقلابها وانفجارها.

تطورات حادث الفنان الشاب «أحمد مهنى»

ونشرت شروق عادل عدة مقاطع لسيارة شقيقها المطرب الشاب أحمد مهنى، صباح اليوم، وهي مشتعلة معلقة: «قدر الله وما شاء فعل، رحمة الله واسعة، الحمد لله رب العالمين، يرجى الدعاء لأخويا، نجا بحروق وكدمات من حادث بأعجوبة الحمد لله الحمد لله الحمد لله.. ربنا ينجيك يا رب ويبعد عنك أي شر».

وكشفت شروق عادل في تصريحات لـ«الوطن»، عن تفاصيل الحادث، إذ كان شقيقها المطرب الشاب أحمد مهني يقود بسرعة كبيرة على المحور، وحدث تصادم مع سيارة أخرى، أدى إلى انقلاب سيارته، قائلة: «كان سايق بسرعة على المحور، وعربية رمت عليه، فعربيته اتقلبت وولعت وبعدين انفجرت».

وتابعت شروق عادل أن من حسن الحظ أن شقيقها خرج من السيارة قبل انفجارها، لكنه تأذى بجسده أيضا، وأصيب ببعض الحروق أثناء خروجه من السيارة، وهي مشتعلة.

أعمال الفنان الشاب «أحمد مهني»

قدم الفنان الشاب أحمد مهنى عدة أغنيات، أبرزها أغنية «الحلوين» عام 2019، التي تخطت الـ5 ملايين مشاهدة، وفي عام 2020، قدم أغنية «غيرك بالبشر»، حققت نحو 5 ملايين مشاهدة، فضلا عن أغنية «عسل مصفى»، التي جرى طرحها منتصف العام السابق 2021، وحققت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة.

وكانت بدايات أحمد مهني، من خلال مشاركته في برنامج «آرب آيدول»، ومن ثم إطلاق أولى أغنياته، التي كانت باسم «طالب إيدك»، عام 2016، التي عرضت على القنوات الفضائية.