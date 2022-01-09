«أمير» مغني وعازف جيتار هزم مرضه في أنفاق الإسكندرية.. الموهبة تحب الخفية (فيديو)

داخل نفق لعبور المشاة بكورنيش الإسكندرية، يجلس شاب بابتسامة جميلة وبيديه جيتار تداعب أنامله أوتاره، فيخرج منه أفضل الألحان مع ترديد كلمات أغنية، ما يثير إعجاب المارة، بينما يضع كل شخص مبلغا ماليا لهذا المبدع التي اضطرته الأيام ومرضه، أن يجلس في ذلك الموضع بدلا أن يكون مطربا أو عازفا مشهوراً لما يمتلكه من موهبة.

11 عاما من الإصابة بالتهاب في النخاع الشوكي

أمير عبد المسيح، 32 سنة، أحد أبناء مدينة الإسكندرية، يعاني من التهاب في النخاع الشوكي، منذ 11 عاما، جعله غير قادر على العمل، فوجد في موهبته التي تتمثل في العزف على الجيتار وسيلة لكسب رزقه، إذ قرر أن يقوم بالعزف داخل الأنفاق مثلما يقوم الفنانون في أوروبا بذلك الأمر.

«بدأت أنزل الأنفاق أعزف من 6 شهور لما الدنيا ضاقت بيا خالص، مريت على أكتر من نفق، أولهم نفق الشاطبي، لكن أمن النفق منعوني، وبعدها قررت أروح نفق المحروسة، لكني اتمنعت برضه، وفي الآخر لقيت مكان لي في نفق شارع إسكندر إبراهيم».. بتلك الكلمات يقص أمير قصته مع تجربة العزف في الأنفاق.

موهبة داخل أنفاق كورنيش الإسكندرية

تعلم أمير العزف على الجيتار منذ عام 2007 بالتزامن مع وفاة والده في ذلك العام، وفي ذلك الوقت كان يعمل في مجال المطاعم رغم أنه حاصل على دبلوم الزراعة، إلا أنه في عام 2011 تعرض للإصابة بمرض الالتهاب في النخاع الشوكي، ما أجبره على ترك العمل والجلوس في المنزل كونه غير قادر على الحركة إلا في حدود بسيطة، حسبما روى فنان الأنفاق لـ«الوطن».

تلك السنوات التي قضاها أمير في منزله جعلته يطور موهبته في العزف والغناء من خلال الإنترنت وبعض أصدقاؤه، ليتجه إلى تجربة العزف في الأنفاق مؤخراً وهي تجربة يصفها باللطيفة: «شوفت مواقف سيئة من البعض لكن الحمد لله على كل حال، فيه ناس تانية كويسة بتقابل الواحد وبتشجعه».

وعن رؤية البعض له باعتباره متسولا أو شيئا من هذا القبيل: «أنا مش بشحت، أنا بقدم فن واللي بيعجبه بيقدم قصاده فلوس ومحدش مجبر على حاجة»، مشيراً إلى أنه يعشق أغاني الفنان هيثم شاكر ويأمل أن يشترك معه في عمل، مؤكداً ثقته في أن يعوضه الله خيراً بعد ذلك المرض وأن تسنح له فرصة في مجال الفن.