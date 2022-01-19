أول تعليق من وزير التعليم على تقليل كثافة الطلاب: مرتبط بكورونا

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فكرة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقليل الكثافات الطلابية قائلاً: «هذا يعود على جائحة كورونا، ولا يعود على بناء المدارس الجديدة التي تتجه إليها مصر في الوقت الحالي».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب»، أن الوزارة تتبع الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.