وفاة طفل أثناء لعب الكرة بالغردقة.. «وقع مات في لحظتها»

طفل في الثالثة عشر من عمره يلهو ويلعب كرة القدم مع أصحابه أمام منزله بمنطقة «الشيخ شحات» بالغردقة، إلا أنه سقط فجأة على الأرض دون مقدمات، وانتظر زملاؤه أن ينهض مرة أخرى ولكن يظل راقدا دون حراك، وأسرع زملاؤه في إبلاغ اهله ليتم نقله إلى المستشفى، ويبلغهم الطبيب أن الطفل فارق الحياة من وقت سقوطه على الأرض.

وفاة طفل أثناء لعب كرة القدم

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، اليوم الاثنين، إخطارا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بوصول الطفل «أ. بدري محمد»، جثة هامدة إلى مستشفى الغردقة العام.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم إسلام عبد الحميد مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة لمكان الواقعة، وأسفرت التحريات الأولية أن الطفل سقط فجأة في أثناء لعب كرة القدم وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الصحة: الطفل توفي في الحال

فيما أفاد تقرير مفتش صحة الغردقة بأن الطفل توفي في الحال ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم إبلاغ الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيقات.

وفي سياق آخر، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبط عاطل بتهمة جلب كمية من مخدر الحشيش لترويجها على عملاءه بمدينة الغردقة، وبحوزته 27 طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، كما تم ضبط غطاس بحري من مدينة المحلة، بحوزته 120 تذكرة هيروين ومبلغ مالي بقصد الإتجار، وذلك قبل ترويجها على عملائه بمدينة الغردقة.