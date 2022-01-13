السيطرة على حريق شقة سكنية في الغردقة دون إصابات «صور»

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية، بمنطقة الموظفين بالغردقة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وأكثر من سيارة إسعاف وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

السيطرة على حريق بشقة سكنية بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية في إحدى العمارات بمنطقة الموظفين بالغردقة، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني وأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحريق وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق دون وقوع إي إصابات حيث تم إخلاء العمارة من جميع السكان وإغلاق الغاز والكهرباء.

وانتقلت أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث تحسبا لوقوع أي إصابات وتم عمل محضر بالواقعة وجاري التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

ضبط سائق بحوزته مخدرات بسفاجا

وفي سياق آخر تمكن ضباط مباحث سفاجا من ضبط سائق تاكسي، بحوزته كمية من المخدرات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن المقدم مصطفى عكاشة، من ضبط سائق بحوزته 24 طربة حشيش مخدر، و200 جرام شابو، أثناء مروره بكمين الكيلو 5 شمال مدينة سفاجا.

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