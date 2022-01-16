ضبط غطاس وعاطل يروجان الحشيش والهيروين في الغردقة

تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبط كميات من الحشيش والهيروين بحوزة عاطل وغطاس، قبل ترويجها على عملائهما بالغردقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

ضبط 27 طربة حشيش بحوزة عاطل

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، بقيام عاطل بجلب كمية من مخدر الحشيش لترويجها على عملائه بمدينة الغردقة، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكنت قوة أمنية قادها العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط المتهم وبحوزته 27 طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط غطاس بحوزته 120 تذكرة هيروين

وفي ذات السياق، تمكن ضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط غطاس بحري من مدينة المحلة، وبحوزته 120 تذكرة هيروين، بقصد الإتجار، ومبلغ مالي، وذلك قبل ترويجها على عملائه بمدينة الغردقة.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

واعترف المتهمان بحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهما أربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق آخرن شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملة تفتيشية على الأسواق بالغردقة، وتم ضبط 182 کيلو جراما من اللحوم المجمدة والمصنعة ولحوم الخنزير و5 کيلو جرامات دواجن، و16 کيلو جراما لحوم مجمدة فاسدة، وتم تحرير عدة محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.