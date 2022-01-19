«الأرصاد»: درجات الحرارة في الصعيد تصل لـ4.. وتساقط ثلوج بهذه المناطق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، إن يناير أكثر شهور فصل الشتاء برودة، مشيرًا إلى أن «السقعة طبيعية وبنشوفها كل سنة، ولكن موجة البرد طويلة وتمتد إلى نحو 10 أو 15 يومًا على التوالي، وعشان كده الناس حاسة إن الشتاء مختلف السنة دي، رغم إن لسه فيه شهرين كمان»، لافتًا إلى أن درجات الحرارة في الصعيد في ساعات الصباح تصل لـ4 أو 5 درجات.

تساقط الثلوج على سانت كاترين

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن الكتلة الهوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، وتنخفض درجات الحرارة في الصعيد بشكل كبير، وتصل درجات الحرارة في سانت كاترين إلى 3 أو 4 درجات تحت الصفر، ولذلك تتساقط الثلوج هناك، وهذا شيء طبيعي يحدث كل عام، مشددًا على أن درجات الحرارة في ساعات الليل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تتراوح بين 7 و8 درجات.

ارتدوا الملابس الشتوية

ونصح المواطنين الذين يخرجون للعمل، والطلاب الذين يخرجون لأداء الامتحانات، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مشيرًا إلى أن فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدًا، وهناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وهي غير مؤثرة، ومنتصف الأسبوع المقبل نشهد أمطارًا متوسطة على القاهرة والوجه البحري، موضحًا أن سقوط الأمطار يعمل على تدفئة الجو.

وبالنسبة لدرجات الحرارة والشبورة، أشار إلى أن هناك فرصا لوجود شبورة خفيفة، ودرجات الحرارة تكون منخفضة صباحًا، وتصل إلى 4 درجات على محافظات شمال الصعيد في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر.