«الصحة»: بيان كورونا اليومي يشمل المترددين على المستشفيات فقط

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن بيان كورونا اليومي الذي تعلنه الوزارة خاص بمصابي فيروس كورونا المترددين على مستشفياتها، لكنها لا تمثل أرقام الإصابة بالمجتمع، متابعا: «هناك زيادة بالإصابة بفيروس كورونا منذ بداية يناير الجاري بشكل ملحوظ».

الصحة تقترب من تلقيح 40% من المواطنين

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنه خلال الشهرين الماضيين كانت مصر بذروة الموجة الرابعة، وفي آخر أسبوعين من ديسمبر شهدنا ثباتا بأعداد الإصابات.

ولفت إلى أن هناك زيادة في أعداد المواطنين الحاصلين على اللقاح بعد ارتفاع الوعي لديهم، واقتربت الوزارة من تلقيح قرابة الـ40%، وتعمل الوزارة على زيادة النسبة لـ70%، متابعا: «نحن بحاجة لارتفاع نسب الملقحين خلال الفترة المقبلة خاصة أن الدولة قامت بكل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية تلقي اللقاح».

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة من قبل لعدم تفشي الفيروس بين المواطنين، والحصول على اللقاح مع ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حزم في تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد أن هناك حزما في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمجتمع، مشيرا إلى أن المجتمع بحاجة لزيادة الحزم خلال الفترة المقبلة حتى لا تتفاقم الأوضاع، لافتا إلى أن إصابات المواطنين بالفيروس زادت مع بداية يناير الجاري، والمواطنون بإمكانهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع زيادة الإصابات.