«الصحة»: لقاحات كورونا آمنة على الحوامل وتقي الأجنة من الفيروس

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا مهمة جدا للسيدات الحوامل، وقال المتحدث الرسمي في تقرير له، إن هناك دراسات أجريت بهذا الشأن في اسكتلندا، أثبتت أن 77% من الإصابة بالفيروس من غير المطعمين، و90% من حالات دخول المستشفى من غير المطعمين، و450 حالة وفاة للأجنة أثناء الحمل، حدثت جميعا لأمهات غير مطعمات.

أعراض لقاحات كورونا

وتابع أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ولا داعي للخوف أو القلق بشأن تناول اللقاحات، لافتة إلى أن اللقاحات تحمي الأجنة من الإصابة بالفيروس، وعن الأعراض الجانبية للقاح على السيدات الحوامل، أكد أنها تشبه الكبار، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وتكسير في العضلات، وإحساس بالتعب والإرهاق، لافتا الى أن هذه الأعراض، تزول من تلقاء نفسها.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 50% من المواطنين بحلول العام الجاري.

كلما زادت معدلات التطعيم في المجتمع قلت احتمالات ظهور المتحورات

وأكدت الوزارة أنه كلما زادت معدلات التطعيم في المجتمع قلت احتمالات ظهور المتحورات، مشيرا انه من المهم استخدام الكمامات المعتمدة صحيا وليس كل غطاء للوجه مفيدا في تقليل احتمالات الإصابة بالفيروس، مشيرة الى أنه بنسبة عالية مع وجود استثناءات بسيطة يستطيع الأشخاص المطعمون التغلب على العدوي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية، لافتة الى ان التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.