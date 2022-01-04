القومية للأنفاق تكشف حقيقة استقلال كبار السن القطار الكهربائي مجانا

كشف اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن حقيقة السماح لـ«كبار السن» باستقلال القطار الكهربائي عقب تشغيله رسميا أمام الركاب مجانا، قائلًا: «ندرس إعفاء كبار السن من دفع قيمة تذكرة القطار الكهربائي، وسيكون ركوبهم ببلاش لكن القرار النهائي لم نتخذه بعد»، موضحا أن التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي بدون ركاب بدأ منذ أسبوعين ويستمر 3 شهور.

وأضاف والي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القطار الكهربائي سيعمل على تقديم خدمات أوروبية لجميع مرتادي من الركاب، مؤكدًا أنه جرى الانتهاء من محطات القطار الكهربائي الخفيف بنسبة 100% تقريبًا، إذ إن القطار يسير بسرعة 120 كم/ س، وهو آمن ومكيف ونظيف.

القطار الكهربائي صمم على الطراز العالمي

وتابع رئيس القومية للأنفاق، أن القطار الكهربائي صم على الطراز العالمي، وأنه سيقدم خدمات ممتازة لجموع الركاب المسافرين، موضحًا أن محطات القطار الكهربائي الخفيف تشمل «عدلي منصور – العبور – المستقبل – الشروق – هيليوبليس الجديدة - بدر - المنطقة الصناعية - العاشر من رمضان - الروبيكي – حدائق العاصمة - مطار العاصمة الإدارية – الفنون والثقافة - كاتدرائية ميلاد المسيح - الأوكتاجون - المدينة الرياضية - المحطة المركزية».

القطار الكهربائي سيتبادل مع الخط الثالث للمترو والمونوريل

ولفت والي، إلى أن القطار الكهربائي الخفيف سيتبادل مع الخط الثالث للمترو في محطة «عدلي منصور»، ومع مونوريل القاهرة في محطة «الثقافة والعلوم»، ومع القطار الكهربائي السريع في «المحطة المركزية»

وأوضح، أن وسائل النقل الحديثة التي سيتم تشغيلها في مصر قريبًا، هدفها تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والقضاء نهائيًا على ظاهرة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري، مؤكدًا أن الشركة الفرنسية العالمية التي تدير الخط الثالث للمترو، ستدير خط القطار الكهربائي، دون التدخل في تحديد سعر التذكرة.