مصرع شاب بطلق خرطوش أثناء فض مشاجرة بين طفلين بالمنوفية

لقي شاب يدعي «ح. ن»، مصرعه بطلق خرطوش، أثناء فض مشاجرة بين اثنين في قرية كفر ربيع، التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، وحاول الأهالي إنقاذ حياته لكن دون جدوي، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى تلا المركزي.

تفاصيل مصرع شاب أثناء فض مشاجرة بين طفلين في المنوفية

وقال عدد من أهالي كفر ربيع، خلال حديثهم مع «الوطن»، إن الفقيد كان يحاول فض مشاحرة بين اثنين، يبلغان من العمر 14 عاما، وأثناء حل المشكلة أطلق أحد الشباب طلقة خرطوش على المجني عليه، مؤكدين أن الجميع في القرية حزين على وفاة الشاب الذي يبلغ من العمر 33 عاما، ولديه اثنين من الأبناء.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع «ح. ن» بطلق خرطوش، مقيم في قرية كفر ربيع التابعة لدائرة المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بالتحفظ على الجثمان.