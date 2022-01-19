التعليم تعلن حاجتها لوظيفة قيادية بالديوان العام: متاحة للعاملين بـ3 محافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لوظيفة رئيس الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني «CEOAT»، عن طريق النقل من بين العاملين بديوان عام الوزارة (أساسي/ منتدب) أو من ضمن العاملين بمديريات التربية والتعليم «القاهرة، والجيزة، والقليوبية» ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة.

وقالت وزارة التعليم، إنَّ هذه الوحدة تهدف لوضع وتفعيل نظام الإدارة وضمان الجودة في مدارس التعليم الفني التابعة للوزارة، ودعم تأهيل تلك المدارس للحصول على الاعتماد من الهيئة المختصة بضمان جودة واعتماد التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

مقابلة شخصية بقطاع التعليم الفني بعد انتهاء موعد التقديم

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنَّه على من يرغب في التقدم للإعلان عليه ما يلي:

- استيفاء النموذج المرفق بالإعلان إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة التعيينات مؤشر عليه بالموافقة من مدير عام الإدارة التابع لها وصحيفة أحوال معتمدة خلال أسبوعين، وسيتمّ عقد مقابلة شخصية بقطاع التعليم الفني بعد انتهاء موعد التقديم.

- التنسيق مع جهة الاعتماد المعنية لتنسيق نموذج ومواصفات جودة التعليم الفني، والإشراف على وضع سياسات جودة التعليم الفني وتصميم أدوات التقييم الذاتي والداخلي وخطط التأهيل وتقارير المتابعة وقياس الأثر.

- مراجعة تشكيل اللجان الفنية لحصر وتصنيف مدارس التعليم الفني بكل المديريات، ووضع معايير تشكيل فرق التقييم الداخلي ومعايير أولويات اختيار مخططات التحسين.

- الإشراف على وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى لتأهيل واعتماد مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

- مراجعة ومتابعة تنفيذ خطط تدريب وتنمية العاملين بوحدات جودة التعليم الفني على مستوى الوزارة وعلى مستوى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع مديري تلك الوحدات والإدارة المختصة بتدريب معلمي التعليم.

- مراجعة نتائج المقابلات والزيارات الميدانية التي تقوم بها فريق التقييم الداخلي للمدارس، ومراجعة التقارير المرحلية والمهنية التي ترفعها هذه الفرق.

- متابعة تنفيذ ونشر نظام معلومات جودة التعليم الفني وتوثيق وأرشفة ملفات المدارس ومخططات التحسين.

- رفع التقارير الدورية عن أنشطة الوحدة إلى نائب وزير التربية والتعليم التعليم الفني ولجنة تنسيق جودة التعليم الفـني بالوزارة.