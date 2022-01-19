وزير التعليم: لا تأجيل لبدء الفصل الدراسي الثاني بسبب أوميكرون

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل سارت بشكل منضبط حتى الآن، ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير الامتحانات داخل اللجان، قائلا: «لم نرصد أي حالات إصابة بمتحور أوميكرون بين الطلاب والمعلمين والإداريين خلال سير الامتحانات، جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا».

لا تأجيل لبدء الفصل الدراسي الثاني بسبب أوميكرون

وكشف شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، عن حقيقة تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني بسبب أوميكرون، قائلا: «الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021-2022 سيبدأ في موعده المحدد طبقا للخريطة الزمنية يوم السبت 19 فبراير المقبل، ولا يوجد أي قرار بتأجيل بدء الدراسة بسبب أوميكرون، جميع المدارس يتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دقيق، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين».

وأوضح طارق شوقي أن الوزارة تعمل على الحفاظ على مستويات الطلاب التعليمية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لاستمرار الدارسة.

الفصل الدراسي الثاني ينتهى يوم 9 يونيو 2022

وقال وزير التعليم، إن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت الموافق 19 فبراير المقبل وينتهي يوم الخميس 9 يونيو 2022، موضحا أن عودة الطلاب للدراسة في المنازل ستعمل على تدنى مستواهم التعليمي، منوها إلى أن الوزارة لديها تحديات كبيرة، للحفاظ على مستوى أبنائها الطلاب، في ظل صعوبات جائحة فيروس كورونا.

امتحانات أولى وثانية ثانوي في مواعيدها

وأوضح شوقي، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي فى مواعيدها المحددة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة ضد متحور أوميكرون، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب أولى ثانوي يوم 22 يناير الجاري، وطلاب ثانية ثانوي 23 من نفس الشهر، حيث ستكون الامتحانات ورقية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت جداول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وهي كالتالى:

مواعيد امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي

السبت 22 يناير 2022

- اللغة العربية: من 9 صباحًا لـ12 ظهرًا.

الإثنين 24 يناير 2022

- الكيمياء: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.

- الجغرافيا: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا.

الأربعاء 26 يناير 2022

- التاريخ: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 ظهرًا.

- الأحياء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا.

السبت 29 يناير 2022

- اللغنة الأجنبية الأولى: من 9 صباحًا إلى 11:30 صباحًا.

الإثنين 31 يناير 2022

- الفيزياء: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10:30 ظهرًا.

- الفلسفة والمنطق: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا.

الأربعاء 2 فبراير 2022

- الرياضيات: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

- اللغة الأجنبية الثانية: من 12:30 ظهرًا إلى 2 عصرًا.

مواعيد امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي

الأحد 23 يناير 2022

- اللغة العربية: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

- تطبيقات الرياضيات: من 12:30 ظهرًا إلى 3 عصرًا.

- الجغرافيا: من 12:30 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

الثلاثاء 25 يناير 2022

- اللغنة الأجنبية الأولى: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

الأحد 30 يناير 2022

- جبر وتفاضل وحساب مثلثات: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

- الأحياء: من 12:30 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

- الفلسفة والمنطق: من 12:30 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

الثلاثاء 1 فبراير 2022

- اللغة الأجنبية الثانية: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

- الفيزياء: من 11:30 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا.

- التاريخ: من 11:30 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا.

الخميس 3 فبراير 2022

- الكيمياء: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

- علم النفس والاجتماع: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.