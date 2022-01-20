العثور على جثة شاب متفحمة داخل غرفته في ظروف غامضة بمدينة نصر

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل غرفة مستأجرة بمدينة نصر، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالهم.

حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بالانتقال تبين العثور علي جثة متفحمة لشاب يدعي أحمد إبراهيم، في العقد الثالث من العمر داخل غرفته التي يقيم بها، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن الشاب استأجر الغرفة مسرح الواقعة للمبيت فيها أثناء عمله في القاهرة، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق سيجارة تركها المتوفي مشتعلة قبل نومه، فأشعلت النيران في محتويات الغرفة وتسببت في تفحم جثته.

تقرير الصفة التشريحية

وقال مصدر أمني إنّ تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاة الشاب سيكشف غموض الواقعة، لافتًا إلى أنّ الجثة متفحمة ويصعب فحصها لبيان إذا كانت هناك إصابات من عدمه، وأضاف المصدر أنّ تحريات فريق البحث رجحت قد يكون الشاب ترك سيجارة مشتعلة وغلبه النوم ونظرا لكثافة الدخان بالحجرة مات مختنقا ثم امتدت النيران إلى السرير وتسببت في تفحم جثته.

العثور علي جثة شاب مهشم الرأس بمصر القديمة

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب مهشم الرأس داخل مشتل بمصر القديمة، وجار فحص علاقات المجني عليه وهل توجد خلافات ثأرية من عدمه لكونه من إحدى محافظات الصعيد، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.