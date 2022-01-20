الأرصاد: طقس اليوم بارد خلال النهار.. وشديد البرودة ليلا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن طفيف اليوم في حالة الجو، بسبب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، التي تقلل بعض الشيء من الإحساس ببرودة الطقس، ومع ذلك تظل درجات الحرارة حول نفس معدلات، أمس الأربعاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطقس سيكون باردا خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شمال الصعيد، في حين أنه سيكون مائل للبرودة على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

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الشبورة المائية مستمرة

ذكرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية التي تكونت خلال ساعات الليل، قد انقشعت بالفعل في حوالي الثامنة صباح اليوم، مما سمح لظهور أشعة الشمس، وإن كانت الشبورة ما زالت خفيفة على الطرق الصحراوية والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية حتى الآن، ولكنها ستنتهي تماما قبل فترة الظهيرة، فى حين تعود لتتكون مرة أخرى مع ساعات الليل المتأخرة.

وأشارت «غانم» إلى أن الشبورة ستظل مستمرة خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، ولكن مع حلول يوم الأحد المقبل، ستختفي الشبورة بسبب عودة نشاط الرياح، متابعة أنه مع بداية فترات الليل، سيطبح الطقس شريد البرودة مرة أخرى، على محافظات الوجه البحري، جنوب الصعيد، القاهرة الكبري، السواحل الشمالية الغربية، جنوب الصعيد، جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، في حين أنه يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد، وسط سيناء، السواحل الشمالية الشرقية، وبخصوص حركة الأمواج على البحر المتوسط، فإنها مضطربة إذ أن ارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 2 إلى 5 أمتار.

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درجات الحرارة اليوم