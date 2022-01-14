«القوى العاملة» تشارك في ورشة بالإسكندرية للتعريف بقانون العمل الجديد

شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في ورشة العمل التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد حفني، للتعريف وشرح مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وذلك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلي العمال وخبراء قانونين.

حضر الورشة ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة، النائب أيهاب أبو كليلة، والدكتور محمود صلاح عضوي مجلس الشيوخ، ونجوى يوسف مدير إدارة الرعاية، وصفاء فوزي مدير المكتب الفني بالمديرية.

وتم خلال ورشة العمل التعريف ببنود مشروع القانون والوقوف على البنود المستحدثة فيها، والتي تؤدي إلى إحداث التوازن بين طرفي العمل والإنتاج، وطرح الرؤى في بعض البنود التي يقترح تعديلها وطرح البدائل المقترحة لها لتقديمها إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها قبل تقديمها إلى مجلس النواب.

مناقشة مواد تم تعديلها

كما ناقش المشاركون بعض المواد التي تم تعديلها بالفعل، والتي أدت إلى إثراء مواد مشروع القانون الجديد، وعالجت العديد من الثغرات في القانون الحالي.

وفي ختام ورشة العمل تم إعداد ورقة بالملاحظات النهائية من قبل جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمشاركين لعرضها على المختصين بمجلس الشيوخ.

ووجه المشاركون في ورشة العمل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد محمود سعفان على الجهد المبذول؛ لكي يخرج القانون بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة للقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.