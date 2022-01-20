مستشفى متعدد التخصصات في «الإدارية» على طراز عالمي.. التنفيذ قريبا

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي شركة HKS أحد أكبر المكاتب الاستشارية في العالم المتخصصة في مجال تصميم المستشفيات والمراكز الصحية، في العاصمة الأمريكية واشنطن،، لاستعراض التصميم المقترح لإنشاء مستشفى متعددة التخصصات لتكون قلب المدينة الطبية المخطط لها حديثا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة، وممثلي شركة CSCEC الصينية، التي ستتولى التنفيذ، وفريق العمل المسؤول عن المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس مسؤولي شركة Almada المشغل في مجال الخدمات الصحية.

مستشفى متعدد التخصصات في العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح وزير الإسكان، أنّ الاجتماع شهد عرض الأفكار الأولية لتصميم مبنى المستشفى متعدد التخصصات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون أحد أهم المراكز الصحية في مصر والشرق الأوسط، وكذا تم عرض برنامج الأنشطة والمكونات الأساسية للمشروع، حيث يتضمن إضافة للجانب الصحي، عناصر أخرى مثل التعليم والأبحاث المرتبطة بالقطاع الصحي، كما يتضمن البرنامج خدمات التأهيل الصحي والاستفادة من الموقع كجزء من منطقة الأعمال المركزية، والموقع المباشر علي مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب الاجتماع، انتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد أحد المستشفيات في العاصمة الأمريكية واشنطن، والمماثلة للمستشفى المقرر تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع بشكل مباشر على أحدث التكنولوجيات المُستخدمة فى تصميم المستشفيات العالمية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنّه سبق توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل وإدارة مستشفى على الطراز العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف عالمي مصرى يضم 3 من كبرى الشركات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد 300 سرير، متضمنة 100 للرعاية المركزة، و200 فردي، و10 غرف للعمليات، إضافة إلى تقنيات إجراء العمليات الجراحية باستخدام الروبوت، ومعملين للقسطرة القلبية، وبرنامج شامل لعلاج الأورام.

وأكد أنّ إنشاء المستشفي يأتى استكمالا للجهود المبذولة في توفير جميع الخدمات الرئيسية، وعلى أعلى مستوى، أهمها توفير الخدمات الصحية المميزة، والتي تهدف إلى وضع مصر في مقدمة الدول في مجالات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إنشاء المستشفى الجديد قرب منطقة الأعمال المركزية

وأضاف الوزير، أنّ وزارة الإسكان وفرت قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة قرب من منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، وستقوم مجموعة Almada بتشغيل وإدارة المستشفى فور الانتهاء من جميع إجراءات الإنشاء.

بناء المستشفى على الطراز العالمي

وأضاف أنّ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى إنشاء المستشفى على الطراز العالمي، بالتعاون مع الشركة الصينية العامة للهندسة والإنشاءات (CSCEC)، بينما ستتولى مجموعة Almada للرعاية الصحية، مهمة التشغيل والإدارة، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة عمليات الرعاية الصحية الفائقة بأعلى مستوى من التميز في مصر والشرق الأوسط، حيث تتولى المجموعة تشغيل المستشفى لمدة 49 عاما قابلة للتجديد، وستكون المستشفى مملوكة للوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستعين التحالف المسؤول عن إقامة وإنشاء وإدارة المستشفي بأعلى مستوى من الاستشاريين العالميين في مجال الاستشارات الهندسية والمعمارية المتخصصة في المجال الطبي، والاستعانة بشريك عالمى في المساهمة والاشتراك في وضع المعايير الطبية العالمية والإدارة الطبية لذلك الصرح الطبي العالمي.