الإسكان: إنفاق 178 مليار جنيه في 7 سنوات على المدن التوأمية بالصعيد

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن إجمالي الإنفاق بمدن الجيل الرابع بصعيد مصر منذ 2014 وحتى 2021، بلغ 12.4 مليار جنيه، ويرصد «الوطن» خلال هذا التقرير أبرز ملامح مدن الجيل الرابع بصعيد مصر.

مدن الجيل الرابع بصعيد مصر

تنتمي معظم مدن محافظات الوجه القبلي لمدن الجيل الثالث، وهى 8 مدن توأمية: أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، الأقصر الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، أخميم الجديدة، بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى مدن تنتمي لمدن الجيل الرابع مثل مدينتي أسوان الجديدة وناصر الجديدة غرب محافظة أسيوط، وجميعها مدن ذات قواعد اقتصادية أحادية تدعم استيعاب السكان في المدن الكبرى، وتهدف هذه المدن الجديدة لتوفير الخدمات لكافة المواطنين، وتحسين جودة حياتهم.

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بلغ إجمالي الإنفاق على المدن التوأمية بمحافظات الوجه القبلي، منذ عام 1978 وحتى 2021 حوالي 240 مليار جنيه، بمعدل إنفاق 1.7 مليار جنيه سنويا، حتى عام 2014. بينما تم إنفاق 178 مليار جنيها فى خلال 7 سنوات (من 2014 إلى 2021)، بمعدل إنفاق 25 مليار جنيه سنويا.

وبلغ عدد السكان بـ المدن الجديدة، منذ عام 1978 وحتى 2021، حوالي 8.5 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة على مدار 36 سنة من 1978 وحتى 2014، بمعدل زيادة سكانية 140 ألف نسمة سنويا، وخلال السنوات الـ 7 الماضية ارتفع عدد سكان المدن الجديدة بمقدار 3.5 مليون نسمة بمعدل زيادة سكانية 500 ألف نسمة سنويا، ومن المتوقع أن تعمل المدن الجديدة على جذب شرائح جديدة من سكان الريف والحضر خلال الفترة المقبلة.

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مدن الجيل الرابع بالصعيد

بلغ إجمالي حجم الانفاق على مدن الجيل الرابع بصعيد مصر، خلال السنوات الـ 7 الماضية حوالي 12.4 مليار جنيه، موزعة كالتالي: