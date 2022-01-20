مستقر حتى نهاية الشهر الجاري.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

أستقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، لليوم الخامس، وسجّل الدولار أفضل سعر للشراء في بنكي «مصر والأهلي المصري» عند 15.74 جنيه، بينما سجل بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر بيع بنحو 15.68 جنيه.

الدولار بسعر 15.76جنيه فى البنوك

سجل سعر الدولار 15.76 للبيع و15.67 جنيه في بنوك «الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني».

كما سجلت بنوك «عودة، المشرق، أبوظبي التجاري، بلوم، قطر الوطني، البركة، أبوظبي الأول، المصري الخليجي، HSBC،التنمية الصناعية الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي »، سعر 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

واستقر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال 20 يومًا الأولى من العام الجاري 2022 وهناك توقعات باستمرار الاستقرار حتى نهاية الشهر الجاري دون زيادة وفقا لمتعاملون فى سوق الصرف لـ«الوطن»، وسط وفرة فى المعروض لتدبير الاعتمادات المستندية للعمليات الاستيرادية وخاصة المواد الاستراتيجية .

سعر الدولار مقابل العملات العربية

كما سجل الدولار، تباينا سعريا مقابل العملات العربية اليوم الخميس حيث يباع الدولار مقابل الريال السعودي بنحو 3.75 ريال، وبيع مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 3.67 درهم، ويباع الدولار مقابل الريال العماني بـ 0.38 ريال، ومقابل الريال القطري بسعر3.66 ريال.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية

- يباع الدولار مقابل اليورو بسعر 1.135 يورو.

- يباع الدولار مقابل الين الياباني بسعر 129.93 ين.

- يباع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بسعر 0.83 جنيه.

- يباع الدولار مقابل الفرنك السويسري بسعر 1.03 فرنك.

- يباع الدولار مقابل اليوان الصيني 7.20يوان

- يباع الدولار مقابل الليرة التركية بسعر 15.52 ليرة.