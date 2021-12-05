الطفل قارئ القرآن في احتفالية «قادرون باختلاف»: أحب المنشاوي والحصري

قال الطفل أحمد تامر، قارئ القرآن في احتفالية قادرون باختلاف، إنه كان سعيدا بقراءة القرآن في حضور الرئيس السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، موضحًا أنه ينحدر من محافظة الشرقية، وبدأ حفظ القرآن الكريم عندما كان في الخامسة والنصف من عمره ويبلغ عمره حاليا 8 سنوات.

أتمنى أن أصبح طبيبا وقارئا للقرآن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يتمنى أن يصبح طبيبا وقارئا للقرآن عندما يكبر، مشيرًا إلى أنه يحب سماع القرآن للشيخ الحصري ومحمد صديق المنشاوي، كما يحب الشيخ محمود علي البنا والشيخ مصطفى إسماعيل.

أسرة الطفل قارئ القرآن

وتابع قارئ القرآن في احتفالية قادرون باختلاف، أنه لديه أختا تسمى «جنى» في المرحلة الابتدائية وتحفظ القرآن الكريم، ولديه شقيقين هما محمد 3 سنوات ونصف وبدأ في حفظ القرآن، ومحمود يبلغ من العمر عامين، موضحًا أن والديه وعمته كانوا يحرصون على تحفيظه القرآن في البيت.

وحول استعدادات قراءة القرآن الكريم أمام رئيس الجمهورية، قال: «قلت لأهل منطقتي يسمعوني وأنا بقرأ قدام فخامة الرئيس».