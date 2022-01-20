مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل، أمام قرية زين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كوم حمادة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى جثة شخص و6 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المتوفى والمصابين

وأسفر الحادث عن وفاة عماد أحمد السيد علي، 32 سنة، مقيم عمر مكرم، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وأصيب كل من، السيد عبدالله نصير، 50 سنة، مقيم كوم حمادة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وفوزي أشرف فوزي، 25 سنة، مصاب بخلع بالكتف الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى كامل عبدالله، 20 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد مصطفى عمرو، 25 سنة، بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، ومحمد أمين سعد، 25 سنة، مصاب بجروح بالرأس واشتباه كسر بالعمود الفقري، وعمرو أحمد الدمنهوري، 18 سنة مصاب باشتباه نزيف في البطن وجرح متهتك بالرأس واشتباه نزيف، وتم نقلهم إلى مستشفى مركز بدر المركزي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية.