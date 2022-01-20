245 مخالفة مرورية وتحصيل 65 ألف جنيه «غرامات» بطنطا والمحلة

شنت إدارة مباحث المرور بالغربية اليوم، حملة مرورية مكبرة تهدف إلى إحكام التواجد الشرطي، وردع قائدي السيارات والدراجات النارية والتوك توك، المخالفين لقواعد السير المروري، وأسفرت عن تحرير 245 مخالفة مرورية، وتحصيل 65 ألف جنيه، على مستوى مركزي طنطا والمحلة الكبري.

حملات مرورية بشوارع الغربية

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مباحث المرور بالغربية، يفيد بشن حملات مرورية بشوارع طنطا والمحلة، تحت إشراف المقدم محمود أبو المكارم، رئيس مباحث المرور بالغربية، والعقيد أيمن مكاوي، رئيس مباحث المرور بالغربية، لإحكام التواجد الشرطي، وردع قائدي المركبات المخالفين.

مخالفات ملصقات وقيادة دون ترخيص

وتمكنت الأجهزة الأمنية لمباحث المرور بالغربية، من تحرير 45 مخالفة سير بدون الملصق الإلكتروني، وضبط 24 مخالفة قيادة بدون ترخيص، ومصادرة 64 مخالفة سير مركبة توك توك بدون رخص التسيير، وتحصيل إجمالي غرامات مخالفات نحو 65 ألف جنيه، غرامات فورية.

قوات ولجان مرورية استعدادا لتقلبات الطقس

وأفادت مصادر أمنية، أن اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، أوصى في توجيهاته بالدفع بالطواقم المرورية الثابتة والمتحركة، مدعومة بالدوريات الشرطية، لتأمين أرواح وحياة المواطنين، تزامنا مع أخطار موجة الطقس السيىئ والصقيع والتقلبات الجوية.