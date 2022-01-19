طقس الغربية اليوم.. انخفاض درجة الحرارة وعواصف وتوقعات بسقوط أمطار

انتاب الآلاف من الأسر والعائلات بمراكز ومدن محافظة الغربية حالة من القلق والتوتر، بسبب استمرارا حالة التقلبات الجوية، وسوء الطقس، تزامنا مع هبوب العواصف الباردة، واحتمالية هطول أمطار، فضلا عن انتشار الضباب طوال فترات ساعات الصباح على مستوى القرى والمراكز.

استمرار سوء الأحوال الجوية بالغربية

ورصدت «الوطن» سوء الأحوال الجوية وانتشار الضباب بكل الطرق الفرعية والرئيسية بالغربية، خاصة المطلة على ضفاف نهر النيل والترع، ما تسبب في تعطل حركة النقل والمواصلات.

وأصدر مدير أمن الغربية اللواء هاني عويس، توجيهاته إلى العميد وائل حمودة، مدير إدارة مباحث المرور، بأهمية الدفع بطواقم مرورية ثابتة ومتحركة بكل الطرق الفرعية والرئيسية بيت مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور، لتأمين أرواح وحياة المواطنين، وتلافي وقوع حوادث الطرق بسبب التقلبات الجوية طوال الشهر الجاري.

رفع حالة الطوارىء

في ذات السياق، رفع ديوان محافظة الغربية حالة الطوارىء والتأهل القصوى من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارىء، بناءا على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بكل مجالس المدن والأحياء والمديريات لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين.

494 معدة وسيارة لشفط مياه الأمطار

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلي مساعديه ووكلاء الوزارات بالضرورة الدفع بنحو 494 سيارة ومعدة متخصصة في كسح وشفط مياه الأمطار، والتأكد من سلامة غطاسات وبلاعات الصرف الصحي بالأنفاق العمومية الرئيسية والفرعية، أهمها الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبرى.