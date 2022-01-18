مصرع موظف بمضارب الغربية صدمه قطار أثناء عبور مزلقان سندوب

لقي موظف بشركة مضارب الغربية مصرعه، بعدما صدمه قطار سندوب في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وأكد شهود العيان أنه لقي مصرع بعد أن صدمه قطار «المنصورة – الزقازيق» عند مزلقان سندوب، ونُقلت الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد معاينتها.

بلاغ بحادث تصادم في المنصورة

وورد بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث قطار في منطقة سندوب ووجود جثة لشخص في أثناء عبوره السكة الحديد.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، ومباحث قسم شرطة أول المنصورة، وتبين مصرع «مجدي ي.ر» 60 عاما، مقيم بقرية «سنبخت» مركز أجا، ويعمل أخصائي معدلات بشركة مضارب الغربية.

شهود العيان يروون التفاصيل

وأكد شهود العيان، أن الحادث وقع عند مزلقان سندوب حال عبور المتوفى لشريط السكة الحديد، وجرى الاتصال على شرطة النجدة، ونقلت الجثة بواسطة سيارة الإسعاف، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد التقرير المبدئي لمفتش صحة أول المنصورة، أن الوفاة نتيجة حادث قطار ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وتسليمها لذويه.

ومن جهة أخري أصيبت طالبة بالصف الأول الصناعي بمدرسة الكردي الصناعية بمحافظة الدقهلية، بمغص وقيء وألم بالبطن، وبسؤال والدتها في محضر التحقيقات قررت أن ابنتها تناولت مادة سامة «بودرة حشرات» عن طريق الخطأ، ولا تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ونقلت المصابة إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.