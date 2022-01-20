طقس الإسكندرية: موجة صقيع وتحذيرات من السير أسفل العقارات القديمة

شهد طقس الإسكندرية، طقسا باردا وغائم جزئيًا، حيث وصلت رياح شديدة البرودة إلى حد الصقيع نهارًا وليلًا، مع توقعات منخفضة بتساقط الأمطار الخفيفة على أماكن متفرقة من المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار، مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الصقيع والرياح الباردة.

درجة الحرارة في الإسكندرية

وبلغت درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم، 15 درجة مئوية، مع وصول نسبة الرياح إلى 13 كيلو متر في الساعة، ووصول درجة الرطوبة إلى 61%، وسط توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 10% فقط، حيث الرياح شديدة البرودة تجتاح المحافظة منذ أمس، وحتى الآن.

وتسببت الرياح شديدة البرودة في تطاير الأتربة على المواطنين في الشوارع، إضافة إلى لجوء المواطنين إلى السير عكس اتجاه الرياح لشدتها.

تحذيرات من برودة الرياح

وألقت محافظة الإسكندرية عددا من التحذيرات على المواطنين بضرورة تجنب السير أسفل العقارات القديمة في المحافظة، بسبب انخفاض درجات الحرارة المستمر، خاصة وأن الكتل الهوائية المؤثرة على الطقس ما زالت شديدة وقادمة من جنوب شرق أوروبا، وتسببت الكتل الهوائية في تساقط أجزاء من العقارات القديمة المتهالكة في المحافظة، إضافة إلى لوحات الإعلانات على الكورنيش.

وأكدت المحافظة على أن هناك عدد من التنبيهات التي لابد من مراعاتها عند الطقس السيئ، خاصة مع شدة الرياح، وهي تجنب السير أسفل العقارات القديمة وأسفل اللوحات الإعلانية، خاصة وأن المحافظة شهدت أحداثا مماثلة لهذه الوقائع في السنوات الماضية في فصل الشتاء بسبب شدة الرياح.