طقس غائم في الإسكندرية وتساقط الأمطار بنسبة 40%

شهد مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقسا غائم جزئياً مع توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 40%، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، مع هبوب رياح شديدة البرودة وسط طقس متقلب وغير مستقر خلال الساعات الماضية في توابع نوة الفيضة الكبرى على المدينة الساحلية.

أمطار على الإسكندرية وانخفاض درجة الحرارة

وبلغت درجة الحرارة اليوم الثلاثاء في الإسكندرية، 16 درجة مئوية، مع وصول نسبة تساقط الأمطار ما بين 30 إلى 40% علي أماكن متفرقة بالمحافظة على مدار اليوم، ودرجة الرطوبة وصلت 57%، مع وصول نسبة الرياح إلى 27 كيلو متر في الساعة.

صرف الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى وذلك لاستقبال الأمطار المتوقع تساقطها على المحافظة اليوم، مع نشر سيارات السحب والشفط من أجل التعامل السريع مع تساقط الأمطار ومنع أي تراكمات في الشوارع وتيسير حركة المرور خاصة في ظل امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

ونشرت شركة الصرف الصحي في المحافظة، 100 سيارة للتعامل مع الأمطار المتوقع تساقطها خلال الساعات المقبلة من اليوم، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، في تصريحات صحفية، إن رؤساء القطاعات ومديري العموم متواجدون في مناطق عملهم بصفة مستمرة لمتابعة حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.