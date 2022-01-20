تحذير من الأرصاد بخصوص طقس الأيام المقبلة: البرد مستمر والأمطار قادمة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر، رغم سطوع أشعة الشمس على أغلب مناطق الجمهورية، لكن الكتل الهوائية المؤثرة على الطقس ما زالت شديدة وقادمة من جنوب شرق أوروبا، إذ من المتوقع أن تكون العظمى في القاهرة 15 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل ستصل إلى 8 درجات.

استمرار انخفاض الحرارة وسقوط أمطار

وأشارت منار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم محمود السعيد ونهى درويش وسمر الزهيري على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الأرصاد تتوقع نشاط الرياح بداية من يوم الأحد المقبل، وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وسيستمر انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأضافت أن الطقس في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد سيكون باردا، ومائلا للبرودة في محافظات جنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، ويصل إلى حد الصقيع على بعض مناطق شمال الصعيد والمدن الجديدة وبعض المناطق في وسط سيناء.

درجات الحرارة الصغرى

واصلت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية: «من المتوقع أن يصل معدل درجات الحرارة الصغرى اليوم، على مناطق في شمال الصعيد إلى 3 درجات وصفر في وسط سيناء، وخلال ساعات الليل سيكون قارص البرودة، أما بالنسبة لفرص سقوط الأمطار فقد ضعفت وتلاشت على أغلب مناطق الجمهورية، وستنحسر فقط في بعض مناطق السواحل الشمالية للبلاد، لكنها خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية».

شبورة مائية ولكن

ولفتت منار، إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، لكنها كانت خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولم تقصر على الحركة أو الرؤية الأفقية على الطرق، مضيفة أنه من المتوقع أن يستمر هذا الطقس حتى يوم السبت المقبل، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة المقبل.