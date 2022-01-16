«البريد» تقدم خدمات حجز طيران ومستشفيات ومطاعم عبر تطبيق «يلا»

قال الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد، اليوم، إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم كانت مميزة للغاية، وشاركت الهيئة القومية للبريد في المنتدى بشكل مميز، وقدمت أكثر من خدمة في المنتدى، موضحًا أن جناح البريد المصري الخاص داخل المنتدى كان من أكبر الأجنحة، وشهد إقبالا كبيرًا، وانتشرت سيارات البريد المتنقل لتقديم الخدمات الكاملة للشباب المصري.

تقديم خدمة الواقع المعزز أو الافتراضي

وأضاف «منصور»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أن البريد المصري شارك في ورشة العمل الخاصة بجائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة، التي اتسمت بحضور مكثف من الشباب سواء من مصر أو من خارجها، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة مثل حجز الطيران أو المستشفى أو المطعم من خلال إطلاق تطبيق «يلا»، جذب اهتمام الشباب

وأشار الأمين العام للهيئة القومية للبريد، إلى أن البريد قدم خدمة الواقع المعزز أو الافتراضي، ويستطيع المواطن من خلال الإسكان على «الباركود» معرفة الكثير من الخدمات، مشيرًا إلى أن البريد قدم «باركود» على الطوابع لكي يستطيع المواطن معرفة كل شيء عن هذا الطابع، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن البريد المصري عرف شباب منتدى شباب العالم بخدمات تطبيق «يلا»، وشرح الكثير من الخدمات الجديدة المقدمة من قبل هيئة البريد.

دور البريد في التجارة الإلكترونية

ولفت إلى أن الكثير من الشباب لا يعلم أن هيئة البريد تقدم الكثير من الخدمات، ولا يعرف دور البريد في التجارة الإلكترونية أو خدمات التوصيل؛ فمفهوم البريد أصبح أشمل من فكرة البريد التقليدي.