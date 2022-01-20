طقس البحيرة: معتدل مع تحسن ملحوظ.. والعظمي 15 درجة «صور»

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة وسطوعا لأشعة الشمس، بعد أن اجتاحت المحافظة أمس حالة من الصقيع على مختلف المدن والمراكز مع هبوب رياح شديدة، لا سيما على المدن الساحلية (إدكو، رشيد، المحمودية)، وسط رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة.

وشهدت المحافظة أمس رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيء الذي توقعته هيئة الأرصاد الجوية، حيث وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعقد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، لمتابعة حالة الطقس أولا بأول.

تحسن في الطقس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، تحسنا في درجات الحرارة عن أمس، ليسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسا غائما جزئيًا، وشبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

توقعات درجات الحرارة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2- 2.5 متر، والرياح السطحية، شمالية غربية، على أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظة البحيرة، العظمى 15 درجة مئوية والصغرى سجلت 8 درجات مئوية، فيما انعدمت فرص سقوط الأمطار وبلغت نسبة الرطوبة 53%، ووصلت سرعة الرياح إلى 15 كيلو مترا في الساعة طبقا لبيان محافظة البحيرة.

صيانة أعمدة الإنارة

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، تحسبًا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة، موجها بتطهير بالوعات الصرف الصحي أولا بأول، لاستيعاب كمية مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.