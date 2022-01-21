موعد صرف معاشات فبراير 2022 لأكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، صرف معاشات شهر فبراير 2022، لنحو 10 ملايين و694 ألف و988 صاحب معاش ومستحق للمعاش، بدءا من الثلاثاء 1 فبراير، من مكاتب البريد والبنوك ومنافذ شركة فوري محفظة التليفون المحمول، مشيرة إلى أن أي صاحب معاش أو مستحق يحمل بطاقة الصرف الآلي، يمكنه الصرف من أي ماكينة.

زيادة المعاشات سنويا بداية كل شهر يوليو

أكدت التأمينات الإجتماعية في بيان لها، أن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نص على أن تزيد المعاشات سنويا، بداية كل شهر يوليو، بحد أقصى 15%، مشيرة إلى أن نص الزيادة جاء كالتالي: «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو، بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش، على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام».

وأوضحت التأمينات، أنه جرى صرف 250 مليار جنيه للمعاشات وللمستحقات التأمينية في العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي، ارتفعت إلى 357.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 36 مليار جنيه عن العام المالي السابق، نتيجة لزيادة عائد الاستثمار بنسبة 15.6%.

تحويل جهة صرف المعاشات

أوضحت التأمينات، أنه إذا رغب صاحب المعاش، أو الشخص المستفيد من المعاش في تحويل جهة صرف معاشه، على حسابه الجاري في البنك، فإن عليه أن يقدم خطابا من مكتب البريد أو من البنك، يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الشهري الذي يصرف دوريا على حسابه الجاري.

ولفتت إلى أنه فى حال رغبة صاحب المعاش أو المستفيدين عنه فى صرف المعاشات من خلال بطاقة «ميزة»، فعلى القائم بالصرف أن يقدم خطابا مختوما من البنك، بالموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة.