الأهالي يخلون منطقة الصهريج بالحواتم بعد بلاغ انهياره: «تهيؤات سيدة»

حالة من الفزع والرعب، أصابت أهالي منطقة الحواتم، بمدينة الفيوم، جعلت أهالي المنطقة يخلون المنطقة بالكامل، بعد تردد أنباء عن تحرك صهريج مياه وأنّه سينهار، وذلك بعدما استغاثت ربة منزل بزوجها قائلةً له «الصهريج بيتحرك وهيقع علينا»، حيث كانت تنشر الغسيل في البلكونة وفوجئت بتحرك الصهريج يمينًا ويسارًا، فأصابها الذعر، وصرخت بأعلى صوتها واستغاثت بزوجها الذي اتصل بشرطة النجدة والحماية المدنية، وأخبر الجيران الذين أخلوا المنطقة، فيما هرعت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ الذي تبين سلبيته.

بلاغ بتحرك صهريج مياه

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلي، مأمور قسم أول شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بإبلاغ أحد أهالي منطقة الحواتم المقيم مقابل صهريج المياه، أنّ زوجته خلال قيامها بنشر الغسيل شاهدت صهريج المياه يتحرك وأنّه آيل للسقوط.

الشرطة تنتقل إلى موقع البلاغ

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وفوجئوا بإخلاء الأهالي لشققهم السكنية وابتعادهم عنها تمامًا، حرصا على أرواحهم وخوفا من انهيار الصهريج.

لجنة هندسية لمعاينة الصهريج

وجرى انتداب لجنة هندسية على الفور، لمعاينة الصهريج، والتي أكدت سلامته بالكامل، وأنّه لا يوجد به أي تصدعات أو شروخ قد تؤدي إلى انهياره، وأنّه لا صحة لما أُثير عن تحركه.

تهيؤات وراء شائعة انهيار صهريج

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أنّه لا توجد أي انهيارات أو أي شئ غير طبيعي بالصهريج، وأنّ السيدة أصيبت بتهيؤات خلال نظرها من البلكونة للصهريج خصوصًا أنّها مقيمة في دور مرتفع، أو نظرًا لكثافة السحب وتحركها قد اختلط الأمر عليها وهُيئ لها أنّه يتحرك، موضحًا أنّه تم إعادة المواطنين لمساكنهم على الفور، وإعادة الهدوء بالمنطقة.