إصابة شقيقين في انهيار منزلهما بالفيوم.. والنيابة تحقق

أصيب شقيقان بإصابات خطيرة، إثر انهيار منزلهما عليهما أثناء نومهما بالفيوم، وتبين من خلال التحريات أنهما كانا مستغرقان في النوم، زشعرا بهزة أرضية فاستيقظا مُسرعين خوفا من أن يكون المنزل ينهار، خاصة وأنه من المنازل العتيقة القديم، وبالفعل حدث انهيار كامل وحاولا الهرب ولكنهما لم يتمكنا من الخروج من المنزل قبل سقوطه، حيث انهارت غرفة نومهما بالطابق الثاني وسقطت بهما أرضا، وسقطا وسط الشارع بين الجدران المنهارة، ومن ثم أُصيبا بإصابات خطيرة، فيما هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى المنزل المنهار لانتشال المصابين وإسعافهم.

بلاغ بإصابة شقيقين في انهيار منزل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أهالي شارع المصرف بمنطقة الشيخة شفا بمدينة الفيوم، بانهيار منزل وبداخله شقيقين.

الدفاع المدني يصل مكان الحادث

وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، إلى مكان الواقعة، كما انتقلت الحماية المدنية إلى المنزل المنهار، وتبين انهيار منزل قديم يقيم به شقيقان أحدهما في العقد السادس من العمر والآخر في العقد الثالث.

انتشال المصابين من العقار المنهار

وجرى انتشال الشقيقين المصابين من أسفل العقار المُنهار، وتبين أنّهم محمد قربي عوض «35 سنة»، وسيد قربي عوض «65 سنة»، وتبين إصابتهما بإصابات خطيرة إثر سقوطهما من علو، وسقوط بعد جدران الحوائط عليهما.

نقل الشقيقين المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان المنزل المنهار، وجرى نقل الشقيقين المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تمهيدا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكليهما.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لجنة لفحص المنزل المنهار بالفيوم

وأمرت النيابة العامة بانتداب لجنة هندسية لفحص المنزل المنهار، والمنازل المجاورة بها، وبيان حالتها، وعمّا إذا كانت آيلة للسقوط وتهدد حياة من فيها ويجب إخلاؤها أم لا.