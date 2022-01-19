شروط العمرة للمصريين.. منها الالتزام باللقاحات المعتمدة في السعودية

بعد غياب استمر لفترة طويلة بتوقف أداء العمرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت السعودية بدء تلقي طلبات رحلات العمرة مع اقتراب شهر رجب، ما يجعل الكثير من الراغبين يبحثون عن شروط العمرة للمصريين حتى يستعدوا لتقديم طلباتهم.

وأعلن الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، برئاسة عادل حنفي، أنه يوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها لقبول رحلات العمرة للمتقدمين، ونرصد من خلال السطور التالية شروط العمرة للمصريين وفق ما أعلنه الاتحاد العام للمصريين بالمملكة.

ما هي شروط العمرة للمصريين هذا العام؟

أوضح الاتحاد العام للمصريين أنه على الراغبين في التقديم لرحلات العمرة التأكد من توافر تلك الشروط، حتى لا يتم رفض تلك الرحلة، وتتمثل في الآتي:

- يجب على الراغبين في رحلة عمرة إجراء المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المسجد، بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، شرط أن تكون نتيجة تلك المسحة سلبية.

- يجب على الراغبين في إجراء رحلة العمرة، التأكد من أن مسحة فيروس كورونا التي قام بإجرائها قبل السفر بها رمز (QR).

- يجب أن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة السعودية أثناء الرحلة، منذ البداية وحتى العودة لمصر مرة أخرى.

شروط العمرة للمصريين

وحددت السعودية عددًا من الدول، وهي التي سمحت بالطيران المباشر معها وهي «مصر، أندونسيا، الهند، باكستان، فيتام، البرازيل»، واشترطت للقادمين من تلك الدول الحصول على اللقاحات المعتمدة لديها حتى يسمح لهم الدخول دون حجر صحي، وجاءت تلك اللقاحات كالتالي «جونسون، أسترازينكا، مودرنا، فايزر».