11 طريقة تمكنك من التعامل مع كبار السن بشكل صحيح

تواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم الإرشادات اللازمة، للتعامل مع كبار السن والمسنين، وتقديم الدعم النفسي لهم، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على «فيس بوك»، إذ وجهت الدكتورة منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، عدة نصائح وإرشادت، جاءت كالتالي:

طرق التعامل مع كبار السن

- الصبر الشديد في التعامل مع المسن.

- التواجد حوله باستمرار بحيث لا يشعر بالوحدة.

- إشراكه باستمرار في شئون العائلة، لكي يشعر بقيمته.

- تحمل العصبية الشديدة الناتجة منه.

- كن مستعدا دائما للاستماع لهم، خاصة عندما يتحدثون عن ذكرياتهم.

- معاملة خاصة جدا للذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة «الزهايمر».

- احتواء كامل له من جانب أسرته.

- لا تتعصب أو تغضب أو تصرخ في وجهه، لأن هذا يؤثر بشدة على حالتة النفسية.

- التعامل بهدوء شديد، خاصة مع صلابة الرأي، أوالعناد من جانب المسن.

- الاستجابة لأرائهم، خاصة الأشخاص الذين كانو ذو مكانة اجتماعية ووظيفية كبيرة، ومؤثرين في المجتمع.

- المسن يشعر بالراحة أكثر في التعامل، مع أفراد أسرته، ولا يفضل رفقة أي غريب عنه.

عدد مراكز الرعاية الصحية

يذكر، أن وزارة الصحة، خصصت في الفترة الأخيرة 401 مركز للرعاية الصحية المتكاملة لهم، موزعين على جميع محافظات الجمهورية، ويمكن الوصول إلى أقرب مركز للمحل سكن المسن، من خلال التواصل مع رقم الخط الساخن 15335.