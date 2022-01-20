كواليس «عائلة كازنوفا» قبل السفر للسعودية.. بروفات وسيلفي واعتذار نجمة

نشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه على «إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس بروفات العرض المسرحي «عائلة كازانوفا»، الذي يجمعه بالفنان عمرو يوسف، وعدد من النجوم، إذ من المقرر أن يقدم العرض ضمن فعاليات موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، يوم 2 فبراير المقبل.

مسرحية «عائلة كازانوفا» في موسم الرياض

ظهرت الممثلة السورية نسرين طافش، في بروفات العرض المسرحي «عائلة كازانوفا»، التي أجريت الأسبوع الماضي، استعدادا للسفر إلى العاصمة السعودية، لعرض المسرحية على مدار أسبوع، إذ نشرت مجموعة من صور البروفات عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «انتظرونا في موسم الرياض قريبا.. الصور من الأسبوع الماضي من بروفات المسرحية».

ميرهان حسين بدلا من دينا الشربيني

وانضمت الفنانة ميرهان حسين إلى فريق عمل العرض المسرحي، بعد اعتذار دينا الشربيني، عن المشاركة، بسبب انشغالها في أكثر من مشروع فني، من بينها مشاركتها في سباق الدراما الرمضانية بمسلسل «مشوار لحد هناك»، بالإضافة إلى عمل مسرحي آخر، يجمعها بالفنانة ياسمين رئيس.

وتجمع «عائلة كازانوفا» في بطولتها مجموعة من نجوم الكوميديا، من بينهم الفنانة هالة فاخر، سليمان عيد، بدرية طلبة بالإضافة إلى حمدي الميرغني، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، ومن إخراج هشام عطوة.

مسرحيات مصرية بالسعودية

هناك مجموعة واسعة من الأعمال المسرحية المصرية، التي تم تقديمها على مدار الفترات السابقة، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشهد العام الجديد عددا من العروض التي افتتحتها مسرحية «في نص الليل»، بطولة حسن الرداد وغادة عادل.

وتشهد الفترة المقبلة مجموعة من المسرحيات الجديدة، منها عودة النجمة يسرا، إلى خشبة المسرح بعد غياب سنوات طويلة، في عمل جديد، بالإضافة إلى عرض مسرحي آخر يجمع الشقيقان حسين ومصطفى فهمي.