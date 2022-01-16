أولاد سعد الدالي يلتقون بعد 16 عاما في موسم الرياض

بعد أن جمعهم نور الشريف في بدايتهم سويا في أولى ظهورهم بالدراما من خلال مسلسل الدالي، يتكرر اللقاء مرة ثانية بعد 16 عاما من الغياب، مع المنتج حمدي بدر، حيث يجتمع الصديقان عمرو يوسف وحسن الرداد مرة أخرى لكن هذه المرة من خلال خشبة المسرح.

نور الشريف جمع حسن الرداد وعمرو يوسف لأول مرة منذ 16 عاما

بدأ الثلاثي عمرو يوسف حسن الرداد والمنتج حمدي بدر بروفات مسرحية «كازانوفا» المقرر عرضها الشهر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وقد بدأوا التحضيرات والعمل على المسرحية في القاهرة، وذلك بعد انتهاء كل من الرداد ويوسف من أعمالهم الأخرى، المسرحية من تأليف وإخراج ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي المرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة.

«كازانوفا» مسرحية جديدة تعرض ضمن فعاليات مهرجان الرياض

على صعيد آخر يعيش المنتج حمدي بدر حالة من النشاط الفني، حيث يحصد نجاح أغنية فيلم من أجل زيكو «الغزالة رايقة»، والتي قاربت على 100 مليون مشاهدة في أسبوعين، هذا بخلاف طرحه كليب مايا دياب الجديد ويعتبر ثالث كليب ضمن سياسة مشروع ألبومها المقرر طرح أغنية بمعدل كل شهر مع شركته Craft Media، كما تستعد الشركة لطرح مجموعة من الأعمال القادمة ستكون مفاجأة لعشاق الموسيقى والأصوات الفنية الرائعة.

أغنية الغزالة رايقة من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى، من إنتاج كرافت ميديا، وتقول كلماتها:

ياليل ليل يا ليل

لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة