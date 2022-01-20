كيف تتواصل مع مبادرة قوائم الانتظار.. «لو عندك مشكلة أو هتقدم شكوى»

يحتاج العديد من الأشخاص إلى جراحات عاجلة نظرا لسوء حالتهم أو الحاجة إلى التدخل الجراحي السريع لإنقاذ حياتهم، لذلك قدمت وزارة الصحة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تيسيرا على المواطنين الذين تتطلب حالتهم تدخل عاجل.

ويتسائل الكثيرين عن كيفية التواصل مع المسئولين عن قوائم الانتظار، وهو ما نستعرضه فيما يلي:

كيف تتواصل مع مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

خصصت وزارة الصحة والسكان، خطا ساخنا للتواصل من أجل عرض مشكلتك أو تقديم طلبك بشأن قوائم الانتظار وهو 15300، إذ يمكن للجميع الاستفادة من قوائم الانتظار سواء كان لديهم تأمين صحي أو لا.

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وذكرت الوزارة، في بيان لها، أبرز العمليات التي يمكن إجرائها ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وهي كما يلي:

قساطر القلب.

جراحات القلب.

جراحة المخ والأعصاب.

جراحة العظام.

جراحات الرمد.

جراحة الأورام.

الأوعية الدموية.

زراعة الكبد.

زراعة القوقعة.

جراحات زرع النخاع.

زراعة الكلى.

القساطر المخية.

جراحات الصدر.

جراحات العيوب الخلقية للأطفال.

كيفية التسجيل ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

إذا كنت لا تمتلك بطاقة تأمين صحي، توجه لأقرب مستشفى حكومي للتسجيل في المبادرة، وإذا كان لديك تأمين توجه لأقرب لجنة تأمين صحي للتسجيل في المبادرة، وسيتم الكشف عليك وعرض حالتك الصحية على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

إذا ثبت حاجتك إلى الكشوفات وإجراء عملية ستتواصل المستشفى معك وتحدد موعد الفحص وإجراء العملية.

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ويمكنك التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار عن طريق بوابة خدمات وزارة الصحة، عن طريق إدخال اسمك الرباعي والرقم القومي الخاص بك المكتوب في البطاقة الشخصية، والاسم ورقم الموبايل وعنوانك بالتفصيل، واختيار المستشفى، وتحديد الإجراء المطلوب، وفي النهاية انقر على خيار «حفظ».