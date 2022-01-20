رئيس كوريا الجنوبية في مصر.. قمة مع السيسي واتفاقيات اقتصادية وتجارية

يتواجد رئيس كوريا الجنوبية في مصر اليوم، بعد زيارة خارجية له شملت الإمارات ثم السعودية؛ إذ غادر مون جاي إن، ظهر أمس الأربعاء، الرياض، قادما إلى القاهرة، بعد زيارة استغرقت يومين، وسبقتها أخرى لدبي.

وقبيل بدء رئيس كوريا الجنوبية زيارته الشرق الأوسطية التي انطلقت من الإمارات يوم 16 يناير الجاري، أعلن المكتب الرئاسي بسيئول، أن مون جاي إن سيستغل زيارته المرتقبة في استكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الرئاسة الكورية الجنوبية: دراسة أول اتفاقية تجارة حرة من نوعها مع دولة أفريقية

وفيما يتعلق بزيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر تحديدا، قال المكتب الرئاسي لـ«مون جاي إن»، إنه سيعقد اجتماع قمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، متوقع أن يكون صباح اليوم، وبعد ذلك سيحضر الأول اجتماع مائدة مستديرة للأعمال الخضراء والمستقبلية بين البلدين.

ويخطط الجانبان، بحسب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، للاتفاق على بدء دراسة مشتركة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإذا وقعت ستكون أول اتفاقية تجارة حرة من نوعها بين سيئول ودولة أفريقية.

وفي حوار أجراه رئيس كوريا الجنوبية مع جريدة الأهرام، خلال زيارته الحالية لمصر، قال إن بلاده والعالم أجمع يقدرون الدور القيادي الذي تلعبه مصر عالميا، خصوصا بعد قرارها استضافة مؤتمر المُناخ المقبل، مشيرا إلى دعم «سول» لمصر بقوة في هذا الملف.

رئيس كوريا الجنوبية: أتطلع لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

وأكد رئيس كوريا الجنوبية، أنه يتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة، خاصة مع المزايا المتبادلة التي تحققها الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى الإمكانيات الواعدة للتعاون بين البلدين، في مجال وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية، والقطارات الهيدروجينية، وتحويل قاطرات قناة السويس الجديدة للعمل بالغاز الطبيعي وغيرها.