«موازنة النواب»: قرارت الرئيس السيسي تفيد أكثر من 30 مليون مواطن

قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ستجرى مناقشة موازنة العام المالي الجديد 2022/2023 بنهاية شهر مارس وبداية أبريل المقبلين، لافتا إلى أن الموازنة العامة الخاصة بالجهاز الإداري للدولة يستفاد منها ما يزيد عن 5 ملايين موظف على المستويات كافة: «بنضيف ليهم مليون وشوية بيعملوا في قطاع الأعمال العام، وهي الوحدات الاقتصادية للربح ومملوكة للدولة بعيدة عن الجهاز الإداري».

الفقي: «اللي بيشتغلوا في الدولة بالمفهوم الحكومي هيوصلوا لـ6 ملايين عامل»

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك 55 هيئة اقتصادية أهمها «قناة السويس، والعامة للبترول» وغيرها، وأيضا من يعمل في قطاع الأعمال العام «اللي بيشتغلوا في الدولة بالمفهوم الحكومي هيوصلوا لـ6 ملايين عامل، والقرارات الأخيرة تمسهم».

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة: «القرارات الأخيرة اللي أعلن عنها الرئيس السيسي تمسهم، والـ6 ملايين دول بيعولوا زوج أو زوجه و3 أبناء في المتوسط، يعني هيستفيد منها 30 مليون مواطن، وده ثلث سكان مصر هيستفيد من القرارات الأخيرة».

ولفت الدكتور فخري الفقي، إلى أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات فلهم نصيب من الزيادات في قرارات تالية للأخيرة؛ إذ تفض الموازنة العامة الاشتباك بين الهيئة القومية للتأمينات والتأمينات الاجتماعية.

فخري الفقي: وزارة المالية دفعت 160 مليار جنيه لـ«التأمينات»

واستطرد: «المالية بتسدد اللي عليها للتأمينات والفلوس اللي أتاخدت، والأزمة دي بقالها أكثر من 30 سنة، ومنذ 3 سنوات جرى الاتفاق وفض الاشتباك وفلوس التأمينات هترجع للتأمينات وتدفعها وزارة المالية علشان كل واحد يكون عنده فلوسه، ووزارة المالية بتدفع كل سنة دفعات للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، والسنة قبل اللي فاتت دفعت من الموازنة 160 مليار جنيه علشان تسدد اللي عليها، والسنة اللي فاتت دفعت 170 مليار، والسنة الجارية هتدفع 180 مليار، وفي السنة المقبلة هتدفع 190 مليار، وفض الاشتباك ده هيستمر على مدار 50 سنة من الباب الرابع ليها».

ونوه «الفقي» إلى أن الباب الرابع للموازنة العامة للدولة، يخص ألوان الدعم كافة للمواطنين والمنح والمزايا الاجتماعية، وبها جزء كبير تسدده الدولة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ما عليها من أموال: «التأمينات دي فلوس الناس اللي استقطعت أثناء الخدمة، ولازم ترجع ليهم تاني، ويدخلهم في الباب الرابع 190 مليار جنيه».