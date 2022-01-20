تجار وصناع الذهب يضعون شروط لشراء غير المدموغ بالليزر

طمأن تجار وصناع الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، المواطنين المدخرين للمعدن النفيس بأنّ الذهب المدموغ بدمغة تقليدية أو غير المدموغ نهائيا، سيتم شرائه ولكن بشرط عدم وجود نسبة كبيرة من النحاس أو الشوائب.

جاء ذلك تزامنا مع ما ذكره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بشأن عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها بعد اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.

وقال المركز، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها تزامنًا مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.

ووفقًا لتصريحات المهندس رفيق العباسي، عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، فإنّ الذهب القديم وغير المدموغ بأي دمغة سيتم شرائه من المواطنين، مشيرًا إلى أنّ التاجر يستطيع معرفة أعيرة الذهب غير المدموغ والتأكد منها من خلال تحليل بسيط يتم إما من خلال المحل أو الورش الصناعية للمشغولات الذهبية: «التأكد من الذهب يتم من خلال طريقة سريعة وتقليدية بإضافة الأحماض وماء النار للمعدن وإذا تغير لونه أو تلاشى يبقى نحاس مغشوش، وإذا كانت درجة الاصفرار قوية يُصنف على أنه عيار 24 والأقل 21 والأقل 18 ويعد ذهبا أصليا».

درجات نقاء أعيرة الذهب غير المغشوش

وفيما يتعلق بالورش قال «العباسي»: «يصنف عيار الذهب وفقا لدرجة النقاء والعيار 24 يتكون من 99.99% من الذهب الخام في صورته الأصلية أما العيار 22 فيحتوي على نسبة 91.6% من الذهب الخام، وعيار 21 يحتوي على 87.5% من الذهب الخام وعيار 18 يحتوي على 75% من الذهب الخام».

شعبة الذهب مستمرة فى شراء الذهب القديم

وأكد المهندس هاني جيد ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بأن محلات الذهب مستمرة فى بيع وشراء الذهب من المواطنين دون استثناء، لافتا إلى أنّ الوضع مستقر في البيع وشراء المعدن النفيس واستبعد أن يكون هناك وقت مناسب من عدمه لشراء الذهب للادخار خلال العام لافتًا إلى أن المواطن هو الذي يحدد من خلال الفوائض المالية التي لديه أي الأوعية الادخارية يدخر».

وأوضح أنّ الذهب لم يفقد بريقة حتى لو انخفض او ارتفع سعره فسيظل حافظًا للقيمة، مؤكدا صعوبة التكهن بسعر الذهب نظرًا لأن الذهب بكل أعيرته مرتبط بالسوق العالمي والبورصات العالمية والتي تعد قبلة الأسعار عالميا ولا نستطيع أن نكون بمعزل عنه: «ينظر للذهب على أنه الملاذ الآمن وقت الأزمات، وهو ما تحقق بوضوح خلال العامين الماضيين في ظل حالة عدم اليقين».

سوق الذهب ينتظر أحداث مهمة تؤثر على مصيره

وأضاف أنّ سوق الذهب العالمي يتوقع نوعين من البيانات الهامة في الوقت الراهن، أولهما بيانات إعانات البطالة الأمريكية والتي من المقرر صدورها اليوم وهذه البيانات تؤثر لامحالة على سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، ومن ثم تؤثر في أسعار الذهب بالتبعية، وثانيهما اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأمريكي على مدار يومي 25 و26 يناير الجاري.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين، كشف عن مدة المرحلة الانتقالية لاعتماد دمغة الليزر للمشغولات الذهبية، قائلا: «هناك مرحلة انتقالية لمدة عام»، لكن سيظل اعتماد الدمغة التقليدية «القلم» بالتوازي مع دمغة الليزر حتى الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر، وبعد ذلك سيكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية.