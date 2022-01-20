تجديد حبس سائق «توك توك» قتل زميله بسكين في زفتى

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز زفتى، تجديد حبس سائق، لاتهامه بقتل زميله (سائق توك توك)، بطعنات نافذة أودت بحياته خلال مشاجرة لخلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين سماع أقوال شهود عيان للحادث.

تجديد حبس المتهم 4 أيام

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد هشام نوارة، مأمور قسم زفتى، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة سوق الغزالي ومقتل أحد الأشخاص، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقسم لمكان البلاغ.

كما تبين من التحريات الأمنية التي أجراها المقدم محمد الدهراوي، مفتش مباحث فرع البحث الجنائي، بمركزي زفتي والسنطة، مقتل «م. م»، سائق توك توك، إثر مشاجرة مع آخر سائق توك توك، قام على إثرها المتهم بطعن زميله عدة طعنات بسلاح أبيض، أودت بحياته في الحال.

وبتقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث مركز زفتى، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة زفتي.

ضبط المتهم أثناء هروبه

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرتها.

وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.