بالصور.. محافظ الغربية يتفقد مستشفيات السنطة والمنشاوي الجديدة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تذليل كافة العقبات من أجل إنهاء كافة المشروعات الصحية المتوقفة منذ فترة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي الغربية. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها، صباح اليوم الأحد، لتفقد إنشاء مستشفى المنشاوي العام الجديدة ومستشفى السنطة، بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

بدأت الجولة بتفقد «رحمي» أعمال إنشاء مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة 4 آلاف و800 متر مربع بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه، لتستوعب 190 سريرا و23 حضانة، إلى جانب ٥ غرف عمليات رئيسية: واحدة قيصرية، اثنتين ولادة طبيعة، اثنتين عنبر عناية مركزة سعة 15 سريرا، بجانب قسم الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ.

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المحافظ يوصي بتوصيل الخدمات والمرافق لمستشفى السنطة

وجه محافظ الغربية، رئيس مركز ومدينة السنطة بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتوصيل الكهرباء، كما وجه مديرية الصحة بعرض تقرير عن تقدم نسب الإنجاز التي وصلت إلى 56%، للعرض على وزارة الصحة لتوفير كافة المبالغ المالية المتبقية لإنهاء الأعمال.

كما تفقد المحافظ، مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديدة بسبراي، والمقامة على مساحة 13 ألفا و100 متر مربع بتكلفة 618 مليون جنيه، لتكون بديلة عن مستشفى المنشاوي العام بإجمالي طاقة استيعابية 330 سريرا، أيضا تفقد أقسام المستشفى المختلفة والتي تم الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني لها، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية إذ وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 48%، وتم توقف العمل بها منذ عدة سنوات لعدم توفر الاعتمادات المالية التي تسعى المحافظة إلى توفيرها بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الاجتماعات التنسيقية المتتالية.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المستشفى تضم أقسام: طوارئ، العيادات الخارجية، غسيل كلوي، العلاج الطبيعي، العناية المركزية، الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتيريا، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة.